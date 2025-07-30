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Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.07.2025
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13:48 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032352516.html
Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле
Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.07.2025
Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле
Россия выработала иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:48:00+03:00
2025-07-30T13:48:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения 10-дневного срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое". "Определенный иммунитет (к санкциям - ред.) у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле

Песков: Россия выработала иммунитет к санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения 10-дневного срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
"Определенный иммунитет (к санкциям - ред.) у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Пушков прокомментировал обещания Трампа ввести санкции против России
29 июля, 22:43
 
СШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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