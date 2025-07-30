https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032352516.html

Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле

Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.07.2025

Россия выработала иммунитет к санкциям, заявили в Кремле

Россия выработала иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:48:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия выработала иммунитет к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения 10-дневного срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое". "Определенный иммунитет (к санкциям - ред.) у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.

https://ria.ru/20250729/sanktsii-2032242938.html

сша

россия

украина

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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире