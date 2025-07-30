https://ria.ru/20250730/sanktsii--2032262759.html

В США заявили, что оценили последствия новых санкций против России для себя

В США заявили, что оценили последствия новых санкций против России для себя - РИА Новости, 30.07.2025

В США заявили, что оценили последствия новых санкций против России для себя

Вашингтон оценил все негативные последствия антироссийских санкций, даже те, что могут навредить самим США, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:38:00+03:00

2025-07-30T04:38:00+03:00

2025-07-30T04:41:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вашингтон оценил все негативные последствия антироссийских санкций, даже те, что могут навредить самим США, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов."Это (Негативные последствия от новых антироссийских санкций — Прим. ред.) явно учитывалось с начала. И мы готовы сделать то, что необходимо", — сказала она.По словам Брюс, президенту США Дональду Трампу не свойственно принятие быстрых и необдуманных решений.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.Представитель Кремля Дмитрий Песков называл заявления хозяина Белого дома весьма серьезными и отмечал, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html

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государственный департамент сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия, вашингтон (штат), сша, в мире