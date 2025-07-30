https://ria.ru/20250730/sandu-2032339489.html

Санду выбрала опасную стратегию, считает политолог

Санду выбрала опасную стратегию, считает политолог - РИА Новости, 30.07.2025

Санду выбрала опасную стратегию, считает политолог

Президент Молдавии Майя Санду выбрала опасную стратегию заклеймить всех оппозиционеров, обвинив их в продвижении интересов России, чтобы у партии "Действие и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:09:00+03:00

2025-07-30T13:09:00+03:00

2025-07-30T13:09:00+03:00

в мире

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выбрала опасную стратегию заклеймить всех оппозиционеров, обвинив их в продвижении интересов России, чтобы у партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах не осталось конкурентов, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Майя Санду поставила перед собой задачу показать, что все оппозиционные политики являются врагами страны, в том числе за счет якобы сотрудничества с Россией. Именно эту стратегию президент сейчас и пытается продвигать, пока речь идет о риторических обвинениях. Вопрос лишь в том, ограничится ли Санду клеймением оппозиции как "пророссийских политиков" или за этим последует снятие кандидатов с выборов и уголовное преследование", - заявил Чуря. По его словам, Санду не предоставила доказательств каких-либо связей оппозиции с Россией, поскольку она может предъявить разве что участие молдавских политиков в конгрессах и конференциях на территории РФ. "Определенное влияние есть и со стороны Запада, Евросоюза, Румынии, но Санду об этом молчит. Нужно определить, насколько это влияние законно и когда оно превращается во вмешательство. Если Санду говорит о вмешательстве России, то нужно упоминать и вмешательство Румынии, а также других стран", - добавил эксперт. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/sandu--2032327270.html

https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html

https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032317963.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул