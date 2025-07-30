Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии
Санду необоснованно обвинила РФ в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы в Молдавии, заявила президент Майя Санду, не приведя никаких доказательств.
"Сегодня на заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс. <…> Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро", — сказала она.
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По словам Санду, Москва якобы использует различные молдавские политические силы, чтобы повлиять на результаты выборов, и стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты и политформирований, в том числе блока "Победа". Никаких документов, подтверждающих такое вмешательство, президент не представила.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
В последние годы власти республике усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, глава Гагаузии Евгения Гуцул арестована под надуманным предлогом. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
В Молдавии закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Тelegram-каналов.
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