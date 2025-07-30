https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии - РИА Новости, 30.07.2025

Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы в Молдавии, заявила президент Майя Санду, не приведя никаких доказательств. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:53:00+03:00

2025-07-30T10:53:00+03:00

2025-07-30T11:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы в Молдавии, заявила президент Майя Санду, не приведя никаких доказательств. "Сегодня на заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс. <…> Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро", — сказала она. По словам Санду, Москва якобы использует различные молдавские политические силы, чтобы повлиять на результаты выборов, и стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты и политформирований, в том числе блока "Победа". Никаких документов, подтверждающих такое вмешательство, президент не представила. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В последние годы власти республике усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, глава Гагаузии Евгения Гуцул арестована под надуманным предлогом. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". В Молдавии закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Тelegram-каналов.

https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032075154.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html

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молдавия, россия, кишинев, майя санду, в мире