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Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались во время угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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17:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032434200.html
Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались во время угрозы цунами
Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались во время угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались во время угрозы цунами
Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что участники поисковой... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:50:00+03:00
2025-07-30T17:50:00+03:00
происшествия
сахалинская область
камчатка
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что участники поисковой экспедиции не испугались землетрясения и, несмотря на угрозу цунами на острове Шумшу Сахалинской области, отправились на поиски погибших бойцов. Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". По его словам, когда была объявлена угроза цунами, участники экспедиции поднялись на гору Северная. "На самом деле никто не испугался и не паниковал. Наоборот, когда пережидали опасность цунами, многие поисковики пошли дальше искать погибших бойцов на горе", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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происшествия, сахалинская область, камчатка, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Сахалинская область, Камчатка, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались во время угрозы цунами

Поиски погибших бойцов на Шумшу продолжались даже во время угрозы цунами

© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов рассказал РИА Новости, что участники поисковой экспедиции не испугались землетрясения и, несмотря на угрозу цунами на острове Шумшу Сахалинской области, отправились на поиски погибших бойцов.
Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". По его словам, когда была объявлена угроза цунами, участники экспедиции поднялись на гору Северная.
"На самом деле никто не испугался и не паниковал. Наоборот, когда пережидали опасность цунами, многие поисковики пошли дальше искать погибших бойцов на горе", - сообщил Орлов.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Глава студотряда рассказал об эвакуации из лагеря из-за цунами на Сахалине
Вчера, 17:22
 
ПроисшествияСахалинская областьКамчаткаРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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