https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032295796.html

Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска

Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска - РИА Новости, 30.07.2025

Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска

Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску Сахалинской области, её высота составила от 5 до 20 сантиметров, что в 25 раз меньше предыдущей, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2025

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валерий лимаренко

северо-курильск

сахалинская область

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску Сахалинской области, её высота составила от 5 до 20 сантиметров, что в 25 раз меньше предыдущей, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Ранее в оперативных службах региона рассказали агентству, что высота волн цунами у Северо-Курильска превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров. Собеседник уточнил РИА Новости, что автоматизированного поста в городе нет, высота волн всегда оценивается визуально. "Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров", - сообщил собеседник агентства. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщал, что третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по обработке рыбы, но все люди уже эвакуировались.

https://ria.ru/20250730/turisty-2032295289.html

северо-курильск

сахалинская область

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валерий лимаренко, северо-курильск, сахалинская область, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области