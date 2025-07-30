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Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска - РИА Новости, 30.07.2025
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10:06 30.07.2025 (обновлено: 10:07 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/sakhalin-2032295796.html
Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска
Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска - РИА Новости, 30.07.2025
Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска
Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску Сахалинской области, её высота составила от 5 до 20 сантиметров, что в 25 раз меньше предыдущей, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:06:00+03:00
2025-07-30T10:07:00+03:00
валерий лимаренко
северо-курильск
сахалинская область
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску Сахалинской области, её высота составила от 5 до 20 сантиметров, что в 25 раз меньше предыдущей, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Ранее в оперативных службах региона рассказали агентству, что высота волн цунами у Северо-Курильска превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров. Собеседник уточнил РИА Новости, что автоматизированного поста в городе нет, высота волн всегда оценивается визуально. "Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров", - сообщил собеседник агентства. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщал, что третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по обработке рыбы, но все люди уже эвакуировались.
https://ria.ru/20250730/turisty-2032295289.html
северо-курильск
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валерий лимаренко, северо-курильск, сахалинская область, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Валерий Лимаренко, Северо-Курильск, Сахалинская область, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Появились подробности о четвертой волне цунами у Северо-Курильска

Высота 4-й волны цунами на Сахалине снизилась в 25 раз по сравнению с предыдущей

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску Сахалинской области, её высота составила от 5 до 20 сантиметров, что в 25 раз меньше предыдущей, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.
Ранее в оперативных службах региона рассказали агентству, что высота волн цунами у Северо-Курильска превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров. Собеседник уточнил РИА Новости, что автоматизированного поста в городе нет, высота волн всегда оценивается визуально.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
"Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров", - сообщил собеседник агентства.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщал, что третья волна цунами на Курилах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по обработке рыбы, но все люди уже эвакуировались.
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Валерий ЛимаренкоСеверо-КурильскСахалинская областьПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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