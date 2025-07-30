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На острове Шумшу на Сахалине ощущаются легкие толчки
На острове Шумшу на Сахалине ощущаются легкие толчки - РИА Новости, 30.07.2025
На острове Шумшу на Сахалине ощущаются легкие толчки
Легкие толчки ощущаются и сейчас в лагере на острове Шумшу Сахалинской области, сообщил РИА Новости руководитель студенческого поискового отряда Финансового... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:02:00+03:00
2025-07-30T13:02:00+03:00
2025-07-30T13:02:00+03:00
происшествия
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Легкие толчки ощущаются и сейчас в лагере на острове Шумшу Сахалинской области, сообщил РИА Новости руководитель студенческого поискового отряда Финансового университета при правительстве РФ Александр Орлов. Орлов находится на острове Шумшу вместе со студентами в экспедиции "По следам Курильского десанта". "Кстати, и сейчас постоянно потряхивает. У нас большой палаточный лагерь. С ним все хорошо. До нас вода не дошла", - сообщил Орлов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта
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происшествия, сахалинская область, камчатка, россия, александр орлов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, сахалин
Происшествия, Сахалинская область, Камчатка, Россия, Александр Орлов, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Сахалин
На острове Шумшу на Сахалине ощущаются легкие толчки
Глава студотряда Орлов: на острове Шумшу и сейчас ощущаются легкие толчки