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РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания" - РИА Новости, 30.07.2025
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15:21 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания" - РИА Новости, 30.07.2025
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"
РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. О том, что РЖД в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания" и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников. "Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в "Листе ожидания". Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов", - говорится в сообщении РЖД в среду. Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке). "Отметим, что с этой недели "Лист ожидания" стал доступен еще и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения", - пишут РЖД. Пассажиры за год работы сервиса "лист ожидания" приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.
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ржд, общество, туризм, россия
РЖД, Общество, Туризм, Россия
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"

РЖД запустили автоматическую покупку билетов через "лист ожидания" на сайте

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания.
О том, что РЖД в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания" и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников.
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"Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в "Листе ожидания". Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов", - говорится в сообщении РЖД в среду.
Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке).
"Отметим, что с этой недели "Лист ожидания" стал доступен еще и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения", - пишут РЖД.
Пассажиры за год работы сервиса "лист ожидания" приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.
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