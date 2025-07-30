https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания" - РИА Новости, 30.07.2025
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"
РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:21:00+03:00
2025-07-30T15:21:00+03:00
ржд
общество
туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. О том, что РЖД в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания" и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников. "Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в "Листе ожидания". Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов", - говорится в сообщении РЖД в среду. Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке). "Отметим, что с этой недели "Лист ожидания" стал доступен еще и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения", - пишут РЖД. Пассажиры за год работы сервиса "лист ожидания" приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029574534.html
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032367512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество, туризм, россия
РЖД, Общество, Туризм, Россия
РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"
РЖД запустили автоматическую покупку билетов через "лист ожидания" на сайте
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания.
О том, что РЖД
в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания" и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников.
"Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в "Листе ожидания". Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов", - говорится в сообщении РЖД в среду.
Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке).
"Отметим, что с этой недели "Лист ожидания" стал доступен еще и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения", - пишут РЖД.
Пассажиры за год работы сервиса "лист ожидания" приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.