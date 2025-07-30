https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html

РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"

РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания" - РИА Новости, 30.07.2025

РЖД сделали новую опцию на сайте для покупки билета через "лист ожидания"

РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:21:00+03:00

2025-07-30T15:21:00+03:00

2025-07-30T15:21:00+03:00

ржд

общество

туризм

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. РЖД сделали доступным "лист ожидания" в приложении и запустили автоматическую покупку билетов через этот сервис на сайте, сообщила компания. О том, что РЖД в июле планируют сделать автоматическое списание денег за покупку билета через "лист ожидания" и запустить сам сервис в мобильном приложении, в интервью РИА Новости сообщал замгендиректора компании Иван Колесников. "Совместно с банком ВТБ запустили на нашем сайте новый функционал, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в "Листе ожидания". Он избавляет пассажиров от необходимости отслеживать появление уведомлений от этого сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов", - говорится в сообщении РЖД в среду. Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке). "Отметим, что с этой недели "Лист ожидания" стал доступен еще и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (скачать можно в российском магазине приложений RuStore). Ранее он был доступен только на нашем сайте и в веб-приложении. Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. Сейчас работаем над запуском выкупа билетов с автоматическим списанием денежных средств и с помощью мобильного приложения", - пишут РЖД. Пассажиры за год работы сервиса "лист ожидания" приобрели с его помощью 720 тысяч билетов.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029574534.html

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032367512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, общество, туризм, россия