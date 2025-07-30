https://ria.ru/20250730/rzhd-2032286947.html

В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения

В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения

Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине, поезда идут по расписанию, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:28:00+03:00

2025-07-30T09:28:00+03:00

2025-07-30T09:28:00+03:00

сахалин

происшествия

ржд

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине, поезда идут по расписанию, сообщили РИА Новости в РЖД. "Землетрясение не повлияло на работу железной дороги на Сахалине. Все поезда следуют по расписанию", - сообщили в РЖД.

https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

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2025

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сахалин, происшествия, ржд, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области