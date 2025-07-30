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В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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09:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032286947.html
В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения
В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения
Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине, поезда идут по расписанию, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:28:00+03:00
2025-07-30T09:28:00+03:00
сахалин
происшествия
ржд
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине, поезда идут по расписанию, сообщили РИА Новости в РЖД. "Землетрясение не повлияло на работу железной дороги на Сахалине. Все поезда следуют по расписанию", - сообщили в РЖД.
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сахалин, происшествия, ржд, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Сахалин, Происшествия, РЖД, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В РЖД рассказали о ситуации с ж/д путями на Сахалине после землетрясения

РЖД: землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине и график поездов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение не повлияло на работу ж/д на Сахалине, поезда идут по расписанию, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Землетрясение не повлияло на работу железной дороги на Сахалине. Все поезда следуют по расписанию", - сообщили в РЖД.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Глава Камчатки рассказал, когда будет готова оценка ущерба от землетрясения
Вчера, 08:58
 
СахалинПроисшествияРЖДЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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