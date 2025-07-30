Рейтинг@Mail.ru
В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.07.2025 (обновлено: 16:49 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/rubina-2032414880.html
В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы
В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы - РИА Новости, 30.07.2025
В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы
Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:45:00+03:00
2025-07-30T16:49:00+03:00
россия
ташкент
израиль
дина рубина
хамас
facebook
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/10/1561061003_0:279:2048:1430_1920x0_80_0_0_c7c979b4b7aebdbd1b0882128062f19f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Ранее с названного ресурса было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт. Корреспондент РИА Новости попытался зайти по указанной ссылке на страницу мероприятия, но она выдает ошибку 404 - "страница не найдена". Билеты стоили от 300 тысяч до 1 миллиона сумов (от 24 до 80 долларов). "Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины отмены мероприятия. Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.* Признан в РФ иноагентом.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html
https://ria.ru/20250317/arbenina-2005638774.html
россия
ташкент
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/10/1561061003_0:215:2047:1750_1920x0_80_0_0_600079a05cda2f64748b31f5d8bc4e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ташкент, израиль, дина рубина, хамас, facebook, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Ташкент, Израиль, Дина Рубина, ХАМАС, Facebook, Генеральная прокуратура РФ, В мире
В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы

В Ташкенте отменили литературный концерт Дины Рубиной

© Фото из личного архива писателяДина Рубина
Дина Рубина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото из личного архива писателя
Дина Рубина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
Ранее с названного ресурса было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт. Корреспондент РИА Новости попытался зайти по указанной ссылке на страницу мероприятия, но она выдает ошибку 404 - "страница не найдена". Билеты стоили от 300 тысяч до 1 миллиона сумов (от 24 до 80 долларов).
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"
17 июля, 00:00
"Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины отмены мероприятия.
Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.
* Признан в РФ иноагентом.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной
17 марта, 21:05
 
РоссияТашкентИзраильДина РубинаХАМАСFacebookГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала