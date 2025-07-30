В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы
В Ташкенте отменили литературный концерт Дины Рубиной
© Фото из личного архива писателяДина Рубина
© Фото из личного архива писателя
Дина Рубина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
Ранее с названного ресурса было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт. Корреспондент РИА Новости попытался зайти по указанной ссылке на страницу мероприятия, но она выдает ошибку 404 - "страница не найдена". Билеты стоили от 300 тысяч до 1 миллиона сумов (от 24 до 80 долларов).
"Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины отмены мероприятия.
Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.
* Признан в РФ иноагентом.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
В Оренбурге после жалоб отменили концерт Арбениной
17 марта, 21:05