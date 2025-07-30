https://ria.ru/20250730/rubina-2032414880.html

В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы

В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы - РИА Новости, 30.07.2025

В Ташкенте отменили концерт Рубиной после призыва растворить жителей Газы

Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:45:00+03:00

2025-07-30T16:45:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 30 июл – РИА Новости. Запланированный на 10 октября литературный концерт писательницы Дины Рубиной в Ташкенте отменен, сообщил РИА Новости представитель местного онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Ранее с названного ресурса было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт. Корреспондент РИА Новости попытался зайти по указанной ссылке на страницу мероприятия, но она выдает ошибку 404 - "страница не найдена". Билеты стоили от 300 тысяч до 1 миллиона сумов (от 24 до 80 долларов). "Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины отмены мероприятия. Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.* Признан в РФ иноагентом.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html

https://ria.ru/20250317/arbenina-2005638774.html

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россия, ташкент, израиль, дина рубина, хамас, facebook, генеральная прокуратура рф, в мире