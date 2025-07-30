Рейтинг@Mail.ru
Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rt-2032358068.html
Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов
Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2025
Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов
Телеканал RT начал прием заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025 для журналистов, работающих в зоне боевых действий, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:09:00+03:00
2025-07-30T14:09:00+03:00
культура
телеканал rt
халед аль-хатыб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал прием заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025 для журналистов, работающих в зоне боевых действий, сообщили в телеканале. Согласно сообщению, участие в конкурсе могут принять репортёры телеканалов, медиахолдингов, а также фрилансеры, независимые журналисты и блогеры с новостными видеосюжетами или серией сюжетов из зоны боевых действий на арабском, английском и русском языках длительностью не более 10 минут. Материалы должны быть впервые опубликованы в период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года. "Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025, в рамках которой ежегодно награждаются корреспонденты из разных стран за лучшие материалы из зон конфликтов. Приём работ продлится с 30 июля по 1 октября. Победители будут объявлены декабре", - отмечается на сайте RT. В RT напомнили, что премия была учреждена в память о военном корреспонденте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic и погиб в Сирии 30 июля 2017 года в результате ракетного удара со стороны боевиков. "Каждый год погибают десятки таких же героев, как наш Халед, бесстрашно освещающих конфликты по всему миру. С начала СВО в результате украинских обстрелов были убиты более 30 российских журналистов. С октября 2023 года в Газе, по разным данным, погибли более 220 журналистов — это самый смертоносный конфликт для представителей СМИ в новейшей истории. Наши военные корреспонденты продолжают работать, ежедневно рискуя жизнью. В восьмой раз подряд мы будем стараться наградить самых бесстрашных и отважных борцов за правду — военных журналистов", — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250626/indiya-2025586464.html
https://ria.ru/20250722/kanaly-2030578724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, телеканал rt, халед аль-хатыб
Культура, Телеканал RT, Халед аль-Хатыб
Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов

RT открыл прием заявок на участие в международной премии для военных журналистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал прием заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025 для журналистов, работающих в зоне боевых действий, сообщили в телеканале.
Согласно сообщению, участие в конкурсе могут принять репортёры телеканалов, медиахолдингов, а также фрилансеры, независимые журналисты и блогеры с новостными видеосюжетами или серией сюжетов из зоны боевых действий на арабском, английском и русском языках длительностью не более 10 минут. Материалы должны быть впервые опубликованы в период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ
26 июня, 15:54
"Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025, в рамках которой ежегодно награждаются корреспонденты из разных стран за лучшие материалы из зон конфликтов. Приём работ продлится с 30 июля по 1 октября. Победители будут объявлены декабре", - отмечается на сайте RT.
В RT напомнили, что премия была учреждена в память о военном корреспонденте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic и погиб в Сирии 30 июля 2017 года в результате ракетного удара со стороны боевиков.
"Каждый год погибают десятки таких же героев, как наш Халед, бесстрашно освещающих конфликты по всему миру. С начала СВО в результате украинских обстрелов были убиты более 30 российских журналистов. С октября 2023 года в Газе, по разным данным, погибли более 220 журналистов — это самый смертоносный конфликт для представителей СМИ в новейшей истории. Наши военные корреспонденты продолжают работать, ежедневно рискуя жизнью. В восьмой раз подряд мы будем стараться наградить самых бесстрашных и отважных борцов за правду — военных журналистов", — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна, слова которой приводятся в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
YouTube удалил две тысячи каналов, якобы связанных с Россией и RT
22 июля, 11:56
 
КультураТелеканал RTХалед аль-Хатыб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала