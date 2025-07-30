https://ria.ru/20250730/rt-2032358068.html

Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов

Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2025

Телеканал RT открыл прием заявок для участия в премии военных журналистов

Телеканал RT начал прием заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025 для журналистов, работающих в зоне боевых действий, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:09:00+03:00

2025-07-30T14:09:00+03:00

2025-07-30T14:09:00+03:00

культура

телеканал rt

халед аль-хатыб

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал прием заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025 для журналистов, работающих в зоне боевых действий, сообщили в телеканале. Согласно сообщению, участие в конкурсе могут принять репортёры телеканалов, медиахолдингов, а также фрилансеры, независимые журналисты и блогеры с новостными видеосюжетами или серией сюжетов из зоны боевых действий на арабском, английском и русском языках длительностью не более 10 минут. Материалы должны быть впервые опубликованы в период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года. "Телеканал RT открывает приём заявок на участие в международной премии имени Халеда аль-Хатыба–2025, в рамках которой ежегодно награждаются корреспонденты из разных стран за лучшие материалы из зон конфликтов. Приём работ продлится с 30 июля по 1 октября. Победители будут объявлены декабре", - отмечается на сайте RT. В RT напомнили, что премия была учреждена в память о военном корреспонденте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic и погиб в Сирии 30 июля 2017 года в результате ракетного удара со стороны боевиков. "Каждый год погибают десятки таких же героев, как наш Халед, бесстрашно освещающих конфликты по всему миру. С начала СВО в результате украинских обстрелов были убиты более 30 российских журналистов. С октября 2023 года в Газе, по разным данным, погибли более 220 журналистов — это самый смертоносный конфликт для представителей СМИ в новейшей истории. Наши военные корреспонденты продолжают работать, ежедневно рискуя жизнью. В восьмой раз подряд мы будем стараться наградить самых бесстрашных и отважных борцов за правду — военных журналистов", — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250626/indiya-2025586464.html

https://ria.ru/20250722/kanaly-2030578724.html

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культура, телеканал rt, халед аль-хатыб