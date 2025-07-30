https://ria.ru/20250730/rpts-2032474549.html

Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом

Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом - РИА Новости, 30.07.2025

Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил с президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита церковным орденом Славы и чести I... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:09:00+03:00

2025-07-30T22:09:00+03:00

2025-07-30T22:09:00+03:00

патриарх кирилл (владимир гундяев)

тхонглун сисулит

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

лаос

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018908829_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_de5529192f2e5ff1c37b60237514058e.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил с президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита церковным орденом Славы и чести I степени на встрече в Москве, сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "По окончании встречи (с президентом Лаоса - ред.) святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Лаоса орден Русской православной церкви Славы и чести (I степени). Указом Его Святейшества этой награды Президент удостоен "во внимание к помощи Русской православной церкви", - говорится на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ. Патриарх отметил, что при личном участии главы государства Лаос православный приход в этой стране получил регистрацию. "С февраля 2024 года во Вьентьяне регулярно совершаются православные богослужения, а в марте этого года лаосской стороной были подписаны необходимые документы по регистрации православного прихода в Лаосской Народно-Демократической Республике. Это стало возможным при вашем личном участии, за что я вас благодарю", - цитирует его сайт ОВЦС. Патриарх Кирилл в 1974 году посещал Лаос и участвовал в создании Международного фонда Всемирного совета церквей (ВСЦ) по реконструкции и примирению в Индокитае, что было очень важно для формирования государственности и дальнейшего развития страны, подчеркнул на встрече, согласно сайту ОВЦС, Тхонглун Сисулит.

https://ria.ru/20250730/sotrudnichestvo-2032433614.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029260605.html

лаос

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), тхонглун сисулит, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, лаос, москва