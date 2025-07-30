https://ria.ru/20250730/rpts-2032474549.html
Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом
Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом - РИА Новости, 30.07.2025
Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил с президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита церковным орденом Славы и чести I... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:09:00+03:00
2025-07-30T22:09:00+03:00
2025-07-30T22:09:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
тхонглун сисулит
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
лаос
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил с президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита церковным орденом Славы и чести I степени на встрече в Москве, сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "По окончании встречи (с президентом Лаоса - ред.) святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Лаоса орден Русской православной церкви Славы и чести (I степени). Указом Его Святейшества этой награды Президент удостоен "во внимание к помощи Русской православной церкви", - говорится на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ. Патриарх отметил, что при личном участии главы государства Лаос православный приход в этой стране получил регистрацию. "С февраля 2024 года во Вьентьяне регулярно совершаются православные богослужения, а в марте этого года лаосской стороной были подписаны необходимые документы по регистрации православного прихода в Лаосской Народно-Демократической Республике. Это стало возможным при вашем личном участии, за что я вас благодарю", - цитирует его сайт ОВЦС. Патриарх Кирилл в 1974 году посещал Лаос и участвовал в создании Международного фонда Всемирного совета церквей (ВСЦ) по реконструкции и примирению в Индокитае, что было очень важно для формирования государственности и дальнейшего развития страны, подчеркнул на встрече, согласно сайту ОВЦС, Тхонглун Сисулит.
https://ria.ru/20250730/sotrudnichestvo-2032433614.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), тхонглун сисулит, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, лаос, москва
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Тхонглун Сисулит, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Лаос, Москва
Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса церковным орденом
Патриарх Кирилл наградил президента Лаоса орденом Славы и чести I степени