https://ria.ru/20250730/rozysk-2032307786.html

Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск - РИА Новости, 30.07.2025

Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.07.2025

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урал

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в его карточке.По какой именно статье Шыхлински объявили в розыск, не уточняется.В начале июля источник РИА Новости сообщал, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински задержали. Позднее местные СМИ писали, что его отпустили. При этом на опубликованных кадрах задержания видно, что его сын Мутвалы чуть не задавил оперативника, сдавая назад за рулем Mercedes. Против последнего возбудили уголовное дело.Задержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250716/sud-2029543393.html

https://ria.ru/20250702/klishas-2026637411.html

урал

россия

свердловская область

азербайджан

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урал, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан