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Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск - РИА Новости, 30.07.2025
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11:13 30.07.2025 (обновлено: 12:52 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/rozysk-2032307786.html
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск - РИА Новости, 30.07.2025
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск
МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.07.2025
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урал
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в его карточке.По какой именно статье Шыхлински объявили в розыск, не уточняется.В начале июля источник РИА Новости сообщал, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински задержали. Позднее местные СМИ писали, что его отпустили. При этом на опубликованных кадрах задержания видно, что его сын Мутвалы чуть не задавил оперативника, сдавая назад за рулем Mercedes. Против последнего возбудили уголовное дело.Задержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250716/sud-2029543393.html
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урал
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урал, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан
Урал, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан
Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински объявили в розыск

Шахин Шыхлински
Шахин Шыхлински - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Шахин Шыхлински. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в его карточке.
© МВД РоссииМВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен МВД России в розыск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© МВД России
МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински
По какой именно статье Шыхлински объявили в розыск, не уточняется.
В начале июля источник РИА Новости сообщал, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински задержали. Позднее местные СМИ писали, что его отпустили. При этом на опубликованных кадрах задержания видно, что его сын Мутвалы чуть не задавил оперативника, сдавая назад за рулем Mercedes. Против последнего возбудили уголовное дело.
Мутвалы Шыхлински - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
16 июля, 18:35

Задержания в Екатеринбурге

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Клишас раскрыл, что будет с диаспорами, не желающими жить по законам
2 июля, 01:06
 
УралМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Азербайджан
 
 
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