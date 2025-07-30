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Россия передала Буркина-Фасо сертификат на мобильную лабораторию - РИА Новости, 30.07.2025
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23:04 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rossiya-2032479649.html
Россия передала Буркина-Фасо сертификат на мобильную лабораторию
Россия передала Буркина-Фасо сертификат на мобильную лабораторию - РИА Новости, 30.07.2025
Россия передала Буркина-Фасо сертификат на мобильную лабораторию
Россия передала Буркина-Фасо сертификат на созданную Роспотребнадзором мобильную противоэпидемическую лабораторию, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:04:00+03:00
2025-07-30T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия передала Буркина-Фасо сертификат на созданную Роспотребнадзором мобильную противоэпидемическую лабораторию, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с руководством Буркина-Фасо... Сергей Цивилев передал президенту Буркина-Фасо сертификат на созданную Роспотребнадзором мобильную противоэпидемическую лабораторию, которая может осуществлять до 800 исследований в сутки на более чем 20 инфекций, включая особо опасные", - говорится в сообщении. Отмечается, что лаборатория передана в рамках программы сотрудничества со странами Африки в борьбе с эпидемиями, реализуемой по инициативе президента России Владимира Путина. "Лаборатория полностью российского производства. До 1 декабря этого года она прибудет в Буркина-Фасо, и наши специалисты обучат работе коллег из Буркино-Фасо. Одно из преимуществ этой лаборатории – она легко монтируется и может быть перевезена в любую точку на территории республики", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили ключевые приоритеты совместной работы между Россией и Буркина-Фасо, а также обсудили создание Российско-Буркинийской Межправительственной комиссии. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре акцентировал внимание, что сопредседатель МПК со стороны Буркино-Фасо будет назначен в ближайшее время. "Объём взаимной торговли России с Буркина-Фасо растёт. Так, по итогам 2024 года он увеличился в 4,8 раза относительно 2023 года. Основу составил экспорт российских продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукция химической промышленности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023830096.html
https://ria.ru/20250511/traore-2016397697.html
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в мире, буркина-фасо, россия, африка, сергей цивилев
В мире, Буркина-Фасо, Россия, Африка, Сергей Цивилев
Россия передала Буркина-Фасо сертификат на мобильную лабораторию

Россия передала Буркина-Фасо сертификат на противоэпидемическую лабораторию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России и Буркина-Фасо
Флаги России и Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия передала Буркина-Фасо сертификат на созданную Роспотребнадзором мобильную противоэпидемическую лабораторию, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с руководством Буркина-Фасо... Сергей Цивилев передал президенту Буркина-Фасо сертификат на созданную Роспотребнадзором мобильную противоэпидемическую лабораторию, которая может осуществлять до 800 исследований в сутки на более чем 20 инфекций, включая особо опасные", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лаборатория передана в рамках программы сотрудничества со странами Африки в борьбе с эпидемиями, реализуемой по инициативе президента России Владимира Путина.
"Лаборатория полностью российского производства. До 1 декабря этого года она прибудет в Буркина-Фасо, и наши специалисты обучат работе коллег из Буркино-Фасо. Одно из преимуществ этой лаборатории – она легко монтируется и может быть перевезена в любую точку на территории республики", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили ключевые приоритеты совместной работы между Россией и Буркина-Фасо, а также обсудили создание Российско-Буркинийской Межправительственной комиссии. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре акцентировал внимание, что сопредседатель МПК со стороны Буркино-Фасо будет назначен в ближайшее время.
"Объём взаимной торговли России с Буркина-Фасо растёт. Так, по итогам 2024 года он увеличился в 4,8 раза относительно 2023 года. Основу составил экспорт российских продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукция химической промышленности", - добавляется в сообщении.
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