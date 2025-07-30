https://ria.ru/20250730/rossija-2032269622.html

Экс-владелец Соликамского магниевого завода не может приехать в Россию

Экс-владелец Соликамского магниевого завода не может приехать в Россию - РИА Новости, 30.07.2025

Экс-владелец Соликамского магниевого завода не может приехать в Россию

Бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондрашев, заочно обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:18:00+03:00

2025-07-30T06:18:00+03:00

2025-07-30T06:18:00+03:00

россия

австрия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший владелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петр Кондрашев, заочно обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств, не может приехать в РФ для участия в предварительном следствии из-за отсутствия авиасообщения со странами ЕС, о чем заявила его защита, указано в материалах по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, адвокаты указали, что их подзащитный не имеет возможности приехать в Российскую Федерацию для участия в предварительном следствии ввиду отсутствия воздушного и других видов транспортного сообщения с 2022 года по настоящее время. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на преклонный возраст и состояние здоровья Кондрашева. Защита также указала, что уголовное дело в отношении Кондрашева возбуждено в ноябре 2024 года, а сам он выехал на территорию Австрии в феврале 2020-го. Савеловский суд Москвы заочно арестовал Кондрашева в апреле. Ему меняется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия (часть 3 статьи 303 УК РФ). Ранее карточка с его данными появилась на сайте МВД в разделе "розыск". Также в суде агентству сообщали, что по аналогичному обвинению заочно арестован и бывший мажоритарный акционер завода Игорь Пестриков. Оба объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.

https://ria.ru/20250725/arest-2031401763.html

https://ria.ru/20250407/mvd-2009833002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, австрия, москва, соликамский магниевый завод, генеральная прокуратура рф, происшествия