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Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей - РИА Новости, 30.07.2025
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03:45 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rospotrebnadzor-2032259205.html
Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей
Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей - РИА Новости, 30.07.2025
Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей
Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:45:00+03:00
2025-07-30T03:45:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре предупредили, что песочницы, находящиеся во дворах и парках, могут привлекать не только детей, но и животных. Собаки, кошки, грызуны и птицы посещают эти места, оставляя следы своей жизнедеятельности. В результате в песке могут оказаться паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей. "Среди возможных угроз есть паразитические черви гельминты, которые могут вызывать различные заболевания; кишечные палочки и другие патогенные микроорганизмы, способные вызвать кишечные инфекции; паразитарные инфекции, такие как острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии и эхинококки могут находиться на шерсти животных. Птицы также могут заражать песок хламидиями, вызывающими орнитоз", - пояснили в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что важно обучить детей правилам личной гигиены, необходимо мыть руки с мылом после игры в песочнице и перед едой. Если возможности сделать это нет, то нужно использовать антисептики. "Прежде чем позволить ребенку играть, осмотрите песочницу. Убедитесь, что песок чистый и не содержит мусора или острых предметов. Если песочница выглядит запущенной или в ней есть следы животных, лучше выбрать другое место для игры", - рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также посоветовали убедиться, что у ребенка все необходимые прививки сделаны по графику. Они защищают от многих инфекционных заболеваний и снижают риск их распространения. "Следите за чистотой игрушек, используемых в песочнице. Регулярно мойте их с мылом и водой, чтобы минимизировать риск загрязнения. Не позволяйте детям есть или пить в песочнице. Это поможет избежать попадания песка в рот и снизит риск инфекций", - добавили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям следить за состоянием здоровья ребенка. Если он чувствует себя плохо или у него есть симптомы болезни, следует не приводить его на площадку.
https://ria.ru/20250515/petelinka-2017228240.html
https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей

Птицы могут заразить песок в детских песочницах хламидиями, вызывающими орнитоз

© Fotolia / WeeneeПесочница
Песочница - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Fotolia / Weenee
Песочница. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре предупредили, что песочницы, находящиеся во дворах и парках, могут привлекать не только детей, но и животных. Собаки, кошки, грызуны и птицы посещают эти места, оставляя следы своей жизнедеятельности. В результате в песке могут оказаться паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей.
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"Среди возможных угроз есть паразитические черви гельминты, которые могут вызывать различные заболевания; кишечные палочки и другие патогенные микроорганизмы, способные вызвать кишечные инфекции; паразитарные инфекции, такие как острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии и эхинококки могут находиться на шерсти животных. Птицы также могут заражать песок хламидиями, вызывающими орнитоз", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что важно обучить детей правилам личной гигиены, необходимо мыть руки с мылом после игры в песочнице и перед едой. Если возможности сделать это нет, то нужно использовать антисептики.
"Прежде чем позволить ребенку играть, осмотрите песочницу. Убедитесь, что песок чистый и не содержит мусора или острых предметов. Если песочница выглядит запущенной или в ней есть следы животных, лучше выбрать другое место для игры", - рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве также посоветовали убедиться, что у ребенка все необходимые прививки сделаны по графику. Они защищают от многих инфекционных заболеваний и снижают риск их распространения.
"Следите за чистотой игрушек, используемых в песочнице. Регулярно мойте их с мылом и водой, чтобы минимизировать риск загрязнения. Не позволяйте детям есть или пить в песочнице. Это поможет избежать попадания песка в рот и снизит риск инфекций", - добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям следить за состоянием здоровья ребенка. Если он чувствует себя плохо или у него есть симптомы болезни, следует не приводить его на площадку.
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