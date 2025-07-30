https://ria.ru/20250730/rospotrebnadzor-2032259205.html

Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей

Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей - РИА Новости, 30.07.2025

Роспотребнадзор предупредил об опасности песочниц для детей

Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:45:00+03:00

2025-07-30T03:45:00+03:00

2025-07-30T03:45:00+03:00

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей, могут оказаться в песочнице, птицы способны заразить песок хламидиями, вызывающими орнитоз, сообщили в РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре предупредили, что песочницы, находящиеся во дворах и парках, могут привлекать не только детей, но и животных. Собаки, кошки, грызуны и птицы посещают эти места, оставляя следы своей жизнедеятельности. В результате в песке могут оказаться паразиты и бактерии, угрожающие здоровью детей. "Среди возможных угроз есть паразитические черви гельминты, которые могут вызывать различные заболевания; кишечные палочки и другие патогенные микроорганизмы, способные вызвать кишечные инфекции; паразитарные инфекции, такие как острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии и эхинококки могут находиться на шерсти животных. Птицы также могут заражать песок хламидиями, вызывающими орнитоз", - пояснили в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что важно обучить детей правилам личной гигиены, необходимо мыть руки с мылом после игры в песочнице и перед едой. Если возможности сделать это нет, то нужно использовать антисептики. "Прежде чем позволить ребенку играть, осмотрите песочницу. Убедитесь, что песок чистый и не содержит мусора или острых предметов. Если песочница выглядит запущенной или в ней есть следы животных, лучше выбрать другое место для игры", - рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также посоветовали убедиться, что у ребенка все необходимые прививки сделаны по графику. Они защищают от многих инфекционных заболеваний и снижают риск их распространения. "Следите за чистотой игрушек, используемых в песочнице. Регулярно мойте их с мылом и водой, чтобы минимизировать риск загрязнения. Не позволяйте детям есть или пить в песочнице. Это поможет избежать попадания песка в рот и снизит риск инфекций", - добавили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям следить за состоянием здоровья ребенка. Если он чувствует себя плохо или у него есть симптомы болезни, следует не приводить его на площадку.

https://ria.ru/20250515/petelinka-2017228240.html

https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество