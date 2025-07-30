https://ria.ru/20250730/rospatent-2032271767.html

Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России

Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России - РИА Новости, 30.07.2025

Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России

Краснодарский производитель вина ООО "Мысхако" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:09:00+03:00

2025-07-30T07:09:00+03:00

2025-07-30T07:09:00+03:00

россия

великобритания

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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Краснодарский производитель вина ООО "Мысхако" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue, принадлежащего известному французскому коньячному дому Louis Royer, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Международный товарный знак Intrigue был зарегистрирован в 2004 году для алкогольных напитков. Он охраняется в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Японию, Китай. Истец просит суд отменить регистрацию бренда в России в связи с его неиспользованием в течение трех лет. Иск поступил в суд 28 июля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 сентября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица Роспатент. По данным "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности – производство вина из винограда. Чистая прибыль за 2024 год превысила 240 миллионов рублей. Louis Royer – один из ведущих коньячных домов Франции, основан в 1853 году. Под названием Intrigue выпускает ликер.

https://ria.ru/20250618/rossija-2023578732.html

https://ria.ru/20250718/kuban-2029768321.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, япония, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество