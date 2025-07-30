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Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России - РИА Новости, 30.07.2025
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07:09 30.07.2025
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Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России
Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России - РИА Новости, 30.07.2025
Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России
Краснодарский производитель вина ООО "Мысхако" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Краснодарский производитель вина ООО "Мысхако" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue, принадлежащего известному французскому коньячному дому Louis Royer, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Международный товарный знак Intrigue был зарегистрирован в 2004 году для алкогольных напитков. Он охраняется в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Японию, Китай. Истец просит суд отменить регистрацию бренда в России в связи с его неиспользованием в течение трех лет. Иск поступил в суд 28 июля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 сентября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица Роспатент. По данным "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности – производство вина из винограда. Чистая прибыль за 2024 год превысила 240 миллионов рублей. Louis Royer – один из ведущих коньячных домов Франции, основан в 1853 году. Под названием Intrigue выпускает ликер.
https://ria.ru/20250618/rossija-2023578732.html
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россия, великобритания, япония, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Великобритания, Япония, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Виноделы "Мысхако" хотят лишить французский коньячный дом бренда в России

"Мысхако" просит суд прекратить правовую охрану бренда Intrigue в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Краснодарский производитель вина ООО "Мысхако" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака Intrigue, принадлежащего известному французскому коньячному дому Louis Royer, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Международный товарный знак Intrigue был зарегистрирован в 2004 году для алкогольных напитков. Он охраняется в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Японию, Китай. Истец просит суд отменить регистрацию бренда в России в связи с его неиспользованием в течение трех лет.
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Иск поступил в суд 28 июля, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 сентября. Суд привлек к спору в статусе третьего лица Роспатент.
По данным "БИР-Аналитик", ООО "Мысхако" работает в одноименном селе с 2017 года, бенефициарным владельцем через ряд юрлиц является Алексей Сидюков. Основной вид деятельности – производство вина из винограда. Чистая прибыль за 2024 год превысила 240 миллионов рублей.
Louis Royer – один из ведущих коньячных домов Франции, основан в 1853 году. Под названием Intrigue выпускает ликер.
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РоссияВеликобританияЯпонияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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