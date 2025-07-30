https://ria.ru/20250730/rosatom-2032419132.html

"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании

"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании - РИА Новости, 30.07.2025

"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании

"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании, сообщила российская атомная госкорпорация. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:03:00+03:00

2025-07-30T17:03:00+03:00

2025-07-30T17:08:00+03:00

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании, сообщила российская атомная госкорпорация. В рамках проекта "Мкуджу Ривер" планируется отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах."Mantra Tanzania Ltd. (дочерняя компания Uranium One Group, входящей "Росатом") ввела в эксплуатацию пилотную установку по переработке урана на проекте Mkuju River на юге Танзании", - говорится в сообщении.В официальной церемонии приняли участие президент Танзании Самия Сулуху Хасан.Пилотная установка расположена на месторождении Ньота. На базе установки будут апробированы технологические методы переработки урана и, при необходимости, разработаны оптимизационные решения. Собранные данные станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 тысяч тонн урана в год. Его строительство начнется в первом квартале 2026 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Реализация проекта позволит создать на этапах строительства и эксплуатации промышленного предприятия свыше 4 тысяч новых рабочих мест с горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании. Ожидается, что проект также внесет вклад в развитие региональной инфраструктуры, включая дорожную сеть региона Намтумбо.Подчеркивается, что проект полностью соответствует танзанийским и международным экологическим стандартам. Предлагаемая для проекта система защиты окружающей среды включает мониторинг экосистемы в режиме реального времени, замкнутые системы водоснабжения с рециркуляцией воды, а также программы по сохранению биоразнообразия.

https://ria.ru/20250728/minenergo-2032034629.html

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в мире, танзания, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"