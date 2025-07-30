https://ria.ru/20250730/robot-2032255683.html

В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин

В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин - РИА Новости, 30.07.2025

В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:54:00+03:00

2025-07-30T02:54:00+03:00

2025-07-30T02:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

внии гочс

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков, сообщили РИА Новости в институте. "Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности. "В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20250724/zapad-2031139938.html

https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс