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В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин - РИА Новости, 30.07.2025
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В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин
В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин - РИА Новости, 30.07.2025
В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:54:00+03:00
2025-07-30T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внии гочс
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков, сообщили РИА Новости в институте. "Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности. "В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", - резюмировал представитель ведомства.
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безопасность, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВНИИ ГОЧС
В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин

МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного подрыва мин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков, сообщили РИА Новости в институте.
"Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности.
"В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", - резюмировал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВНИИ ГОЧС
 
 
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