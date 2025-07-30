https://ria.ru/20250730/rkn--2032336368.html
В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета
В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета - РИА Новости, 30.07.2025
В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета
Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:00:00+03:00
2025-07-30T13:00:00+03:00
2025-07-30T13:00:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android, заявили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть", - говорится в сообщении. Там рассказали, что это отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore. Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.
https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html
https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета
РКН порекомендовал россиянам отечественные сервисы по замеру скорости интернета