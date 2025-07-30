https://ria.ru/20250730/rkn--2032336368.html

В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета

В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета - РИА Новости, 30.07.2025

В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета

Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:00:00+03:00

2025-07-30T13:00:00+03:00

2025-07-30T13:00:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, "ПроСеть", которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android, заявили РИА Новости в ведомстве. "Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение "ПроСеть", - говорится в сообщении. Там рассказали, что это отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore. Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.

https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html

https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество