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СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала - РИА Новости, 30.07.2025
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17:54 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ritual-2032435141.html
СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала
СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала - РИА Новости, 30.07.2025
СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала
Камбоджийцы провели магический ритуал, насылающий раннюю смерть на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:54:00+03:00
2025-07-30T17:54:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
лаос
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Камбоджийцы провели магический ритуал, насылающий раннюю смерть на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга, под командованием которого сражались таиландские войска во время пограничного конфликта с Камбоджей 24-28 июля 2025 года, пишет газета Bangkok Post. "В таиландских социальных сетях стал вирусным видеоролик, записанный камбоджийскими "шаманистами", на котором жители Камбоджи исполняют ритуал черной магии, призывающий раннюю смерть командующего вторым военным округом Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга", - говорится в сообщении издания, опубликованном в среду. На видео мужчины в одеждах брахманов и женщины в красном танцуют и наносят удары по фотографии таиландского командующего и произносят магические заклинания и проклятия в его адрес. Камбоджийская (кхмерская) черная и белая магия широко известна в Юго-Восточной Азии, традиции этой эзотерической дисциплины восходят ко временам древнекхмерской империи Ангкор, существовавшей на территории нынешней Камбоджи и частично Лаоса и Таиланда в IX – XIV веках нашей эры. Магические ритуалы империи Ангкор, государственной религией которой долгое время был индуизм, исполнялись придворными брахманами, как и другие дворцовые ритуалы, имевшие, по поверьям древних кхмеров, важнейшее значение для процветания страны. Большинство придворных ритуалов Ангкора были унаследованы королевствами, возникшими на его бывшей территории, в том числе не только Камбоджей, но и Сиамом (ныне Таиланд) и королевствами Лансанг, Вьентьян и Чампасак (ныне Лаос). Наследственные придворные брахманы и в наше время проводят ритуалы с участием монархов в Таиланде и Камбодже, в том числе ежегодный ритуал Распашки королевской борозды, который предсказывает, каким будет урожай в текущем году. Некоторые потомственные брахманы в Камбодже и Таиланде также практикуют и древнюю черную магию. В 2010 году в Бангкоке во время "краснорубашечного" восстания участники уличных демонстраций под руководством потомственного брахмана провели церемонию проклятия кровью у ворот штаб-квартиры правившей тогда Демократической партии Таиланда, собрав 400 литров крови у добровольных доноров – участников протестов, и облив этой кровью ворота в ходе получасовой магической церемонии, во время которой толпа демонстрантов повторяла за брахманом заклинания.
https://ria.ru/20250730/tailand-2032296124.html
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в мире, таиланд, камбоджа, лаос, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала

Bangkok Post: в Камбодже провели ритуал на смерть таиландского генерала

© Fotolia / siraanamwongЛики храма Байон в Ангкор-Тхом, Камбоджа
Лики храма Байон в Ангкор-Тхом, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Fotolia / siraanamwong
Лики храма Байон в Ангкор-Тхом, Камбоджа. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Камбоджийцы провели магический ритуал, насылающий раннюю смерть на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга, под командованием которого сражались таиландские войска во время пограничного конфликта с Камбоджей 24-28 июля 2025 года, пишет газета Bangkok Post.
"В таиландских социальных сетях стал вирусным видеоролик, записанный камбоджийскими "шаманистами", на котором жители Камбоджи исполняют ритуал черной магии, призывающий раннюю смерть командующего вторым военным округом Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга", - говорится в сообщении издания, опубликованном в среду.
На видео мужчины в одеждах брахманов и женщины в красном танцуют и наносят удары по фотографии таиландского командующего и произносят магические заклинания и проклятия в его адрес.
Камбоджийская (кхмерская) черная и белая магия широко известна в Юго-Восточной Азии, традиции этой эзотерической дисциплины восходят ко временам древнекхмерской империи Ангкор, существовавшей на территории нынешней Камбоджи и частично Лаоса и Таиланда в IX – XIV веках нашей эры. Магические ритуалы империи Ангкор, государственной религией которой долгое время был индуизм, исполнялись придворными брахманами, как и другие дворцовые ритуалы, имевшие, по поверьям древних кхмеров, важнейшее значение для процветания страны.
Большинство придворных ритуалов Ангкора были унаследованы королевствами, возникшими на его бывшей территории, в том числе не только Камбоджей, но и Сиамом (ныне Таиланд) и королевствами Лансанг, Вьентьян и Чампасак (ныне Лаос). Наследственные придворные брахманы и в наше время проводят ритуалы с участием монархов в Таиланде и Камбодже, в том числе ежегодный ритуал Распашки королевской борозды, который предсказывает, каким будет урожай в текущем году.
Некоторые потомственные брахманы в Камбодже и Таиланде также практикуют и древнюю черную магию. В 2010 году в Бангкоке во время "краснорубашечного" восстания участники уличных демонстраций под руководством потомственного брахмана провели церемонию проклятия кровью у ворот штаб-квартиры правившей тогда Демократической партии Таиланда, собрав 400 литров крови у добровольных доноров – участников протестов, и облив этой кровью ворота в ходе получасовой магической церемонии, во время которой толпа демонстрантов повторяла за брахманом заклинания.
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В миреТаиландКамбоджаЛаосОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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