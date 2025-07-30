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В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.07.2025
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил мэр Евгений Беляев. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:40:00+03:00
2025-07-30T10:40:00+03:00
2025-07-30T10:46:00+03:00
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил мэр Евгений Беляев."В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление", - написал Беляев в своем Telegram-канале.По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
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петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения