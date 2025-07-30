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В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.07.2025

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил мэр Евгений Беляев. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:40:00+03:00

2025-07-30T10:40:00+03:00

2025-07-30T10:46:00+03:00

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил мэр Евгений Беляев."В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление", - написал Беляев в своем Telegram-канале.По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html

петропавловск-камчатский

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петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия