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На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы

На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы - РИА Новости, 30.07.2025

На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы

Регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска (Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:59:00+03:00

2025-07-30T14:59:00+03:00

2025-07-30T14:59:00+03:00

происшествия

северо-курильск

парамушир

камчатка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска (Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы отменены регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильск (Парамушир)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

северо-курильск

парамушир

камчатка

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происшествия, северо-курильск, парамушир, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области