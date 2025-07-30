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На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы
На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы - РИА Новости, 30.07.2025
На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы
Регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска (Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:59:00+03:00
2025-07-30T14:59:00+03:00
2025-07-30T14:59:00+03:00
происшествия
северо-курильск
парамушир
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска (Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы отменены регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильск (Парамушир)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
северо-курильск
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происшествия, северо-курильск, парамушир, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Парамушир, Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На посадку в Северо-Курильске отменили регулярные рейсы
Регулярные рейсы на посадку в Северо-Курильске отменили после землетрясения