https://ria.ru/20250730/reysy-2032275800.html
Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин
Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин - РИА Новости, 30.07.2025
Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин
Землетрясение не оказало влияния на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Камчатку и Сахалин, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:12:00+03:00
2025-07-30T08:12:00+03:00
2025-07-30T08:12:00+03:00
аэрофлот
камчатка
сахалин
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение не оказало влияния на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Камчатку и Сахалин, сообщили РИА Новости в компании. "Землетрясение не оказало влияния на выполнение рейсов на Камчатку и Сахалин", - сообщили в авиакомпании.
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аэрофлот, камчатка, сахалин, происшествия
Аэрофлот, Камчатка, Сахалин, Происшествия
Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин
Землетрясение не повлияло на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Камчатку и Сахалин