https://ria.ru/20250730/reysy-2032275800.html

Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин

Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин - РИА Новости, 30.07.2025

Землетрясение не повлияло на рейсы "Аэрофлота" на Камчатку и Сахалин

Землетрясение не оказало влияния на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Камчатку и Сахалин, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:12:00+03:00

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2025-07-30T08:12:00+03:00

аэрофлот

камчатка

сахалин

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение не оказало влияния на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Камчатку и Сахалин, сообщили РИА Новости в компании. "Землетрясение не оказало влияния на выполнение рейсов на Камчатку и Сахалин", - сообщили в авиакомпании.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032273661.html

камчатка

сахалин

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2025

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аэрофлот, камчатка, сахалин, происшествия