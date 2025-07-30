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РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 30.07.2025
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17:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rets-2032426195.html
РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России"
РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 30.07.2025
РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России"
Представители бизнес-сообщества и руководители центров поддержки экспорта углубленно познакомились с программой продвижения "Сделано в России", презентацию... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:29:00+03:00
2025-07-30T17:29:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества и руководители центров поддержки экспорта углубленно познакомились с программой продвижения "Сделано в России", презентацию провела директор программы "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Мария Архипова 30 июля на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает центр.В своем выступлении Архипова подчеркнула важность национального бренда для укрепления позиций российских предпринимателей на международной арене. "Наша главная задача - создать условия, при которых продукция под брендом "Сделано в России" будет вызывать безусловное доверие у зарубежных покупателей", - отметила она.Программа направлена на решение нескольких стратегических задач. Прежде всего, это формирование устойчивого доверия к российской продукции среди зарубежных потребителей через создание узнаваемого "зонтичного эффекта" бренда. Не менее важным аспектом является объединение усилий бизнеса, органов власти и институтов развития для максимального продвижения национального бренда.Особое внимание уделяется повышению ценности бренда "Сделано в России" для отечественного предпринимательства. Для этого РЭЦ активно развивает каналы представленности российской продукции на зарубежных рынках, используя как собственную, так и партнерскую инфраструктуру электронной коммерции и розничной торговли.Значительным шагом в развитии программы стало внедрение новых инструментов. Так, в 2025 году РЭЦ запустил Программу амбассадоров национального бренда "Сделано в России". Инициативу поддержали ведущие представители российского бизнеса, государственные деятели и известные спортсмены, включая олимпийских чемпионов.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250730/rets-2032422809.html
https://ria.ru/20250730/rets-2032351189.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России"

РЭЦ представил программу национального бренда "Сделано в России" на конференции

© РИА Новости / Максим БлиновДиректор программы "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Мария Архипова на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта
Директор программы Сделано в России Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Мария Архипова на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Директор программы "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Мария Архипова на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители бизнес-сообщества и руководители центров поддержки экспорта углубленно познакомились с программой продвижения "Сделано в России", презентацию провела директор программы "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Мария Архипова 30 июля на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает центр.
В своем выступлении Архипова подчеркнула важность национального бренда для укрепления позиций российских предпринимателей на международной арене. "Наша главная задача - создать условия, при которых продукция под брендом "Сделано в России" будет вызывать безусловное доверие у зарубежных покупателей", - отметила она.
Первый день работы Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
РЭЦ: регионы России вместе поддерживают бизнес при выходе за рубеж
Вчера, 17:18
Программа направлена на решение нескольких стратегических задач. Прежде всего, это формирование устойчивого доверия к российской продукции среди зарубежных потребителей через создание узнаваемого "зонтичного эффекта" бренда. Не менее важным аспектом является объединение усилий бизнеса, органов власти и институтов развития для максимального продвижения национального бренда.
Особое внимание уделяется повышению ценности бренда "Сделано в России" для отечественного предпринимательства. Для этого РЭЦ активно развивает каналы представленности российской продукции на зарубежных рынках, используя как собственную, так и партнерскую инфраструктуру электронной коммерции и розничной торговли.
Значительным шагом в развитии программы стало внедрение новых инструментов. Так, в 2025 году РЭЦ запустил Программу амбассадоров национального бренда "Сделано в России". Инициативу поддержали ведущие представители российского бизнеса, государственные деятели и известные спортсмены, включая олимпийских чемпионов.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
РЭЦ объявил победителей премии "Экспортер года 2025"
Вчера, 13:41
 
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