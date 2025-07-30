https://ria.ru/20250730/rets-2032351189.html

РЭЦ объявил победителей премии "Экспортер года 2025"

РЭЦ объявил победителей премии "Экспортер года 2025" - РИА Новости, 30.07.2025

РЭЦ объявил победителей премии "Экспортер года 2025"

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:41:00+03:00

2025-07-30T13:41:00+03:00

2025-07-30T13:41:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей окружного этапа конкурса, победителями признаны как малые и средние предприятия, так и крупные промышленные компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года по восьми федеральным округам, сообщает центр."Премия "Экспортер года" - одно из ключевых событий, которое позволяет выявить компании, достигшие выдающихся результатов в поставке российской продукции за рубеж. Вместе с тем борьба за получение премии мотивирует их продолжать стремиться к превосходным результатам, внедрять новые решения и расширять географию экспорта. Такой здоровый соревновательный дух находит свое позитивное отражение в итоговом показателе несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Напомню, что нам предстоит еще многое сделать. Президентом поставлена цель нарастить ННЭ на 2/3 по отношению к уровню 2023 года. Значительный вклад в достижение этой цели, безусловно, внесут обладатели премии, как своими показателями, так и примером, ориентирами, которые они создают для других компаний", - отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Всего по стране определены 287 победителей и призеров в 20 номинациях, включая 12 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 8 дополнительных. 170 компаний-победителей - это предприятия малого и среднего бизнеса, что составляет почти 60% от общего числа лауреатов."Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" нацелен на диверсификацию экономики и увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Итоги премии "Экспортер года" по федеральным округам показывают, что эта цель достигается благодаря активной работе регионов и эффективным мерам поддержки. Рост числа компаний, стремящихся на внешние рынки, и их успехи. Это прямой результат усилий по созданию благоприятных условий для международной деятельности", - уточнил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России.В РЭЦ добавил, что количество заявок по всем округам в этом году составило 1570. При этом 14% всех соискателей этого года уже имеют сертификат "Сделано в России". Также 84% всех участников пользуются услугами государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Наиболее активными по числу поданных заявок оказались экспортеры из Омской (117 заявок), Волгоградской (104) и Московской (81) областей, а также Краснодарского края (103) и Нижегородской области (72)."Премия "Экспортер года" не просто чествует лучших, она демонстрирует силу и потенциал российского несырьевого экспорта, вдохновляя тысячи компаний на новые свершения. В этом году мы видим впечатляющую активность регионов, что подтверждает эффективность нашей системной поддержки и растущий интерес бизнеса к международным рынкам. Почти 300 лауреатов представляют 63 региона из 77, принявших участие в конкурсе, - это наглядное подтверждение нашей совместной работы по развитию экспортной экосистемы", - подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Церемонии награждения победителей окружного этапа пройдут во всех федеральных округах: 7 августа в Волгограде (ЮФО), 14 августа в Омске (СФО), 21 августа в Благовещенске (ДФО), 27 августа в Чебоксарах (ПФО), 4 сентября в Нальчике (СКФО), 11 сентября в Смоленске (ЦФО), 18 сентября в Екатеринбурге (УФО) и 24 сентября в Калининграде (СЗФО).Процесс определения победителей и призеров премии "Экспортер года" традиционно проходит в два этапа: сначала лучшие компании выявляются на уровне каждого федерального округа, а затем из числа лидеров окружного этапа будут выбраны абсолютные чемпионы, которые представят страну на федеральном уровне. Их награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250730/infrastruktura-2032323508.html

https://ria.ru/20250725/rets-2031490309.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика