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Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии - РИА Новости, 30.07.2025
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16:57 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/rebenok-2032417670.html
Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии
Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии - РИА Новости, 30.07.2025
Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии
Ребенок, пострадавший в ДТП в Дигорском районе, умер в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:57:00+03:00
2025-07-30T16:57:00+03:00
сергей меняйло
гибдд мвд рф
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 30 июл – РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП в Дигорском районе, умер в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее в понедельник ГАИ Северной Осетии сообщила, что водитель столкнулся велосипедистом 2012 года рождения в городе Дигора, оба были госпитализированы. По словам медиков, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. "Сегодня стало известно, что 12-летний мальчик, пострадавший в ДТП в Дигорском районе, умер в больнице. Мои глубочайшие соболезнования семье ребёнка и всем, кто потерял близких в результате дорожно-транспортных происшествий", – написал Меняйло в своем личном Telegram-канале. Глава региона отметил, что за первое полугодие 2025 года в Северной Осетии случилось 372 ДТП, 31 человек погиб, различные травмы получили 557 человек. Из этого числа – 67 аварий с участием детей, в них пострадали 76 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250728/rebenok-2031836211.html
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сергей меняйло, гибдд мвд рф, происшествия
Сергей Меняйло, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии

Ребенок, пострадавший в ДТП в Северной Осетии в понедельник, умер в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 июл – РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП в Дигорском районе, умер в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее в понедельник ГАИ Северной Осетии сообщила, что водитель столкнулся велосипедистом 2012 года рождения в городе Дигора, оба были госпитализированы. По словам медиков, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
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"Сегодня стало известно, что 12-летний мальчик, пострадавший в ДТП в Дигорском районе, умер в больнице. Мои глубочайшие соболезнования семье ребёнка и всем, кто потерял близких в результате дорожно-транспортных происшествий", – написал Меняйло в своем личном Telegram-канале.
Глава региона отметил, что за первое полугодие 2025 года в Северной Осетии случилось 372 ДТП, 31 человек погиб, различные травмы получили 557 человек. Из этого числа – 67 аварий с участием детей, в них пострадали 76 несовершеннолетних.
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