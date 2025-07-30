Правоохранительный комитет Рады поддержал новый проект о НАБУ и САП
Правоохранительный комитет Рады поддержал проект о возвращении полномочий НАБУ
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Правоохранительный комитет Верховной рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
Депутат Рады Ярослав Железняк накануне сообщал, что за указанный законопроект единогласно проголосовал антикоррупционный комитет украинского парламента.
"Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять президентский законопроект о НАБУ и САП сразу за основу и в целом. Это решение – единогласное. Голосование (в Раде - ред.) – уже завтра", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале..
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.