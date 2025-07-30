https://ria.ru/20250730/pvo-2032481963.html
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 30.07.2025
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:57:00+03:00
2025-07-30T23:57:00+03:00
2025-07-30T23:59:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Ростовской области и четыре - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/sochi-2032398042.html
белгородская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 13 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над регионами России