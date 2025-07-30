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ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ
ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ
Ночью ПВО сбила три украинских беспилотника в Брянской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:32:00+03:00
2025-07-30T07:32:00+03:00
2025-07-30T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ночью ПВО сбила три украинских беспилотника в Брянской области, сообщили в Минобороны."С 00.00 мск до 03.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", — говорится в сводке.По данным губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал. Разрушений также нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью