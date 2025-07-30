https://ria.ru/20250730/pvo-2032273293.html

ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ

ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025

ПВО за ночь сбила три беспилотника ВСУ

Ночью ПВО сбила три украинских беспилотника в Брянской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:32:00+03:00

2025-07-30T07:32:00+03:00

2025-07-30T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ночью ПВО сбила три украинских беспилотника в Брянской области, сообщили в Минобороны."С 00.00 мск до 03.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", — говорится в сводке.По данным губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал. Разрушений также нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, александр богомаз