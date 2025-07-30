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ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах
ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах - РИА Новости, 30.07.2025
ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах
ПВО за три с лишним часа сбила пять дронов ВСУ над двумя регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:21:00+03:00
2025-07-30T00:21:00+03:00
2025-07-30T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ПВО за три с лишним часа сбила пять дронов ВСУ над двумя регионами России, сообщили в Минобороны."Двадцать девятого июля с 21.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, тульская область, курская область, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Тульская область, Курская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах
Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских БПЛА в Тульской и Курской областях