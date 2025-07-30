https://ria.ru/20250730/pvo-2032248365.html

ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах

ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах - РИА Новости, 30.07.2025

ПВО за вечер уничтожила пять украинских дронов в двух регионах

ПВО за три с лишним часа сбила пять дронов ВСУ над двумя регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ПВО за три с лишним часа сбила пять дронов ВСУ над двумя регионами России, сообщили в Минобороны."Двадцать девятого июля с 21.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, тульская область, курская область, беспилотники, вооруженные силы украины