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В Тульской области сбили три беспилотника

В Тульской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 30.07.2025

В Тульской области сбили три беспилотника

Три беспилотника нейтрализованы в Тульской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:08:00+03:00

2025-07-30T00:08:00+03:00

2025-07-30T00:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Три беспилотника нейтрализованы в Тульской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку БПЛА. Три вражеских беспилотника нейтрализованы. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев.Опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)