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В Тульской области сбили три беспилотника
В Тульской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 30.07.2025
В Тульской области сбили три беспилотника
Три беспилотника нейтрализованы в Тульской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:08:00+03:00
2025-07-30T00:08:00+03:00
2025-07-30T00:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Три беспилотника нейтрализованы в Тульской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку БПЛА. Три вражеских беспилотника нейтрализованы. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев.Опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области сбили три беспилотника
В Тульской области сбили три беспилотника, пострадавших нет