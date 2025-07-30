Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с президентом Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/putin-2032387541.html
Путин встретится с президентом Лаоса
Путин встретится с президентом Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025
Путин встретится с президентом Лаоса
Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:08:00+03:00
2025-07-30T15:08:00+03:00
россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903498173_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_5bb4227a5dd05f435c8e6657368ab038.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
https://ria.ru/20250710/laos-2028336865.html
россия
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903498173_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_29b1d0ea964f51495f251362ff23ecec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, политика
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Политика
Путин встретится с президентом Лаоса

Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса Сисулитом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Тхонглун Сисулит
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.
Министр иностранных дел РФ Сергей с Министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД
10 июля, 12:45
 
РоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун СисулитПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала