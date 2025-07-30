https://ria.ru/20250730/putin-2032387541.html

Путин встретится с президентом Лаоса

Путин встретится с президентом Лаоса - РИА Новости, 30.07.2025

Путин встретится с президентом Лаоса

Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:08:00+03:00

2025-07-30T15:08:00+03:00

2025-07-30T15:08:00+03:00

россия

лаос

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 июля проведёт переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Тридцать первого июля президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Подчеркивается, что по итогам будет принят ряд двусторонних документов.

https://ria.ru/20250710/laos-2028336865.html

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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, политика