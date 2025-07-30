https://ria.ru/20250730/prodazha-2032292385.html
В Крыму предложили США продать Аляску России
В Крыму предложили США продать Аляску России - РИА Новости, 30.07.2025
В Крыму предложили США продать Аляску России
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой госдолг. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:51:00+03:00
2025-07-30T09:51:00+03:00
2025-07-30T11:30:00+03:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой госдолг.Так он прокомментировал статью американского подполковника Джеффри Фрица, который призвал Белый дом купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Фриц считает, что это поможет США следить за китайскими подводными лодками на пути в Арктику."Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", — сказал Константинов РИА Новости.Он добавил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.Идею американского подполковника уже раскритиковала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений, а 15 миллиардов посоветовала направить на погашение хотя бы части госдолга США.По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.
https://ria.ru/20250729/ugroza-2032192903.html
https://ria.ru/20250407/mask-2009795826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, командорские острова, россия, сша
В мире, Республика Крым, Командорские острова, Россия, США
В Крыму предложили США продать Аляску России
Константинов предложил США продать России Аляску для снижения госдолга
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой госдолг.
Так он прокомментировал статью американского подполковника Джеффри Фрица, который призвал Белый дом купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Фриц считает, что это поможет США следить за китайскими подводными лодками на пути в Арктику.
"Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", — сказал Константинов РИА Новости.
Он добавил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам
.
Командорские острова — архипелаг из четырех островов в водах Берингова моря и Тихого океана. Там сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Это единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На Командорских островах расположен самый большой в России морской биосферный заповедник.
Идею американского подполковника уже раскритиковала официальный представитель российского МИД Мария Захарова
. Она напомнила, что продажа Родины в России
считается одним из самых страшных преступлений, а 15 миллиардов посоветовала направить на погашение хотя бы части госдолга США
.
По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.