https://ria.ru/20250730/prodazha-2032292385.html

В Крыму предложили США продать Аляску России

В Крыму предложили США продать Аляску России - РИА Новости, 30.07.2025

В Крыму предложили США продать Аляску России

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой госдолг. РИА Новости, 30.07.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой госдолг.Так он прокомментировал статью американского подполковника Джеффри Фрица, который призвал Белый дом купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Фриц считает, что это поможет США следить за китайскими подводными лодками на пути в Арктику."Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", — сказал Константинов РИА Новости.Он добавил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.Идею американского подполковника уже раскритиковала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений, а 15 миллиардов посоветовала направить на погашение хотя бы части госдолга США.По состоянию на 24 марта американский госдолг оценивался в 36,64 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250729/ugroza-2032192903.html

https://ria.ru/20250407/mask-2009795826.html

республика крым

командорские острова

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, республика крым, командорские острова, россия, сша