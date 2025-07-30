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Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор
Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор - РИА Новости, 30.07.2025
Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор
Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с тремя погибшими на трассе в Пермском крае, суд назначил 4 года колонии-поселения, сообщила краевая... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:41:00+03:00
2025-07-30T12:41:00+03:00
2025-07-30T12:41:00+03:00
пермский край
кострома
шарья
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с тремя погибшими на трассе в Пермском крае, суд назначил 4 года колонии-поселения, сообщила краевая Госавтоинспекция. В марте на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь (вблизи Краснокамска) грузовик врезался в автомобиль "Иж", который остановился для совершения поворота налево. В результате погибли водитель легковушки и его пассажир. Позднее в больнице скончался второй пассажир. За рулем фуры находился 54-летний житель Удмуртии. Ему вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Дело рассматривал Краснокамский городской суд. "Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
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пермский край, кострома, шарья, происшествия
Пермский край, Кострома, Шарья, Происшествия
Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор
Водитель фуры после ДТП с 3 погибшими под Пермью получил 4 года колонии