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Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор

Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор - РИА Новости, 30.07.2025

Водителю фуры, устроившему смертельное ДТП под Пермью, вынесли приговор

Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с тремя погибшими на трассе в Пермском крае, суд назначил 4 года колонии-поселения, сообщила краевая... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:41:00+03:00

2025-07-30T12:41:00+03:00

2025-07-30T12:41:00+03:00

пермский край

кострома

шарья

происшествия

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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с тремя погибшими на трассе в Пермском крае, суд назначил 4 года колонии-поселения, сообщила краевая Госавтоинспекция. В марте на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь (вблизи Краснокамска) грузовик врезался в автомобиль "Иж", который остановился для совершения поворота налево. В результате погибли водитель легковушки и его пассажир. Позднее в больнице скончался второй пассажир. За рулем фуры находился 54-летний житель Удмуртии. Ему вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Дело рассматривал Краснокамский городской суд. "Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html

пермский край

кострома

шарья

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пермский край, кострома, шарья, происшествия