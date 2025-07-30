https://ria.ru/20250730/prigovor-2032321372.html

В Приморье экс-сотрудницам таможни вынесли приговор по делу о взятках

В Приморье экс-сотрудницам таможни вынесли приговор по делу о взятках - РИА Новости, 30.07.2025

В Приморье экс-сотрудницам таможни вынесли приговор по делу о взятках

Две бывшие сотрудницы таможни в Приморье получили сроки за получение взяток в 733 тысячи рублей от представителей компаний, осуществляющих внешнеэкономическую... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:24:00+03:00

2025-07-30T12:24:00+03:00

2025-07-30T12:24:00+03:00

россия

приморский край

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Две бывшие сотрудницы таможни в Приморье получили сроки за получение взяток в 733 тысячи рублей от представителей компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сообщила в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Приморском крае вынесен обвинительный приговор двум бывшим сотрудницам таможни за получение взяток… в общей сумме 733 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Судом установлено, что в период с августа 2017 года по сентябрь 2022 года 47-летняя местная жительница, являясь сотрудником таможни, получила переводами на банковскую карту, а также через 41-летнюю бывшую сотрудницу таможенного органа денежные средства в качестве взяток от представителей компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций на товары организаций. Двум бывшим инспекторам отдела таможенных платежей Владивостокской таможни Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор. Обвиняемые осуждены по пункту "в" части 5 статьи 290, части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в том числе через посредника в крупном размере, а также в значительном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица) и пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере, выразившееся в непосредственной передаче взятки). Учитывая позицию государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры и представленные им доказательства, суд приговорил одну из них к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5,5 миллиона рублей и конфискацией суммы взятки, вторую - к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Обвиняемые также лишены классных чинов и права занимать определенные должности на 6 лет и 3 года соответственно. Как сообщает прокуратура, приговор не вступил в законную силу. В отношении двух лиц, причастных к даче взяток, ранее были вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта в настоящее время находится на судебном рассмотрении.

https://ria.ru/20250725/sud-2031530265.html

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

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россия, приморский край, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, общество