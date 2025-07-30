https://ria.ru/20250730/prichina-2032359241.html
В РКН объяснили причину блокировки Speedtest
В РКН объяснили причину блокировки Speedtest - РИА Новости, 30.07.2025
В РКН объяснили причину блокировки Speedtest
Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:14:00+03:00
2025-07-30T14:14:00+03:00
2025-07-30T14:23:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Данные, которые собирал заблокированный в России сервис по замеру скорости и качеству интернета SpeedTest, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", - сообщили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.Там добавили, что американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети.Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla.
https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия, Происшествия
В РКН объяснили причину блокировки Speedtest
РКН: собираемые Speedtest данные могли использоваться для атак на сети РФ