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В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025
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13:46 30.07.2025 (обновлено: 13:50 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/prava-2032352223.html
В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван
В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван
Москва констатирует, что электоральные права молдаван нарушаются, что бы ни говорил Кишинев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:46:00+03:00
2025-07-30T13:50:00+03:00
москва
кишинев
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва констатирует, что электоральные права молдаван нарушаются, что бы ни говорил Кишинев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике."Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван "зажимаются", нарушаются, и кто бы что ни говорили из Кишинева,", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
москва
кишинев
молдавия
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москва, кишинев, в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул
Москва, Кишинев, В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул
В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван

Песков заявил о нарушении электоральных прав молдаван

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва констатирует, что электоральные права молдаван нарушаются, что бы ни говорил Кишинев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии
Вчера, 10:53
"Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван "зажимаются", нарушаются, и кто бы что ни говорили из Кишинева,", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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МоскваКишиневВ миреМолдавияГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
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