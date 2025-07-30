https://ria.ru/20250730/prava-2032352223.html

В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван

В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025

В Кремле заявили о нарушении электоральных прав молдаван

Москва констатирует, что электоральные права молдаван нарушаются, что бы ни говорил Кишинев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:46:00+03:00

2025-07-30T13:46:00+03:00

2025-07-30T13:50:00+03:00

москва

кишинев

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва констатирует, что электоральные права молдаван нарушаются, что бы ни говорил Кишинев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике."Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван "зажимаются", нарушаются, и кто бы что ни говорили из Кишинева,", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

москва

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, кишинев, в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул