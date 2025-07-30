https://ria.ru/20250730/potanin-2032295507.html
"Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина, пишут СМИ
"Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
"Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина, пишут СМИ
Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии, добавив новые претензии, следует из материалов газеты... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:05:00+03:00
2025-07-30T10:05:00+03:00
2025-07-30T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии, добавив новые претензии, следует из материалов газеты "Ведомости". В начале ноября "Русал" уже дополнял исковое заявление о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса" Потанину (и его компании Whiteleave Holdings Limited) с претензией о том, что бизнесмен за счет средств "Норникеля" финансировал в своих интересах разработку блокчейн-платформы "Атомайз" и программы "Цифровой инвестор", рассказал тогда РИА Новости представитель "Русала". "Алюминиевая компания "Русал" добавила новые обоснования своих обвинений, выдвинутых против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса... Измененный иск поступил в лондонский суд 24 июля", - сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела. "Русал" дополнил заявление примерами того, как Потанин и его "соратники" (associate) якобы выводили средства за пределы группы "Норникеля", - указывает издание. Отмечается, что речь в иске, в частности, идет о компании "Логистик-центр", которая предоставляет "Норникелю" услуги закупки, транспортировки и хранения товаров. Она учреждена в 2011 году и до 2017 года полностью принадлежала АО "Норильский комбинат", "дочке" "Норникеля". Согласно газете, "Русал" считает стоимость продажи этого предприятия в 2017 году некорректной, а также полагает, что из-за включения "Логистик-центра" в соглашения в качестве "ненужного посредника" удлинились цепочки поставок и выросли затраты "Норникеля". "В июне 2017 года, утверждает "Русал", "правая рука" Потанина Сергей Батехин, будучи членом правления "Норникеля", якобы распорядился продать "Логистик-центр" гендиректору этой компании Леониду Александрову за 84,1 миллиона рублей", - пишет газета. Цена соответствует оценке "справедливой стоимости" "Логистик-центра", которую по заказу "соратников" Потанина в мае того же года сделал Институт оценки собственности и финансовой деятельности, добавляет "Русал" в иске. "Русал" считает оценку некорректной: институт проигнорировал в своих расчетах размер выручки "Логистик-центра", в противном случае компания стоила бы в девять раз больше – 722,7 миллиона рублей", - указывает издание. "Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует их данных сайта "Норникеля". В октябре позапрошлого года "Русал" обратился в Высокий суд Лондона с обвинением в адрес Потанина в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением Потанина ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.
https://ria.ru/20250605/potanin-2021125887.html
https://ria.ru/20250627/rusal-2025698738.html
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в мире, англия, уэльс, лондон, владимир потанин, русал, норильский никель, интеррос
В мире, Англия, Уэльс, Лондон, Владимир Потанин, Русал, Норильский никель, Интеррос
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии, добавив новые претензии, следует из материалов газеты "Ведомости
".
В начале ноября "Русал
" уже дополнял исковое заявление о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса
" Потанину
(и его компании Whiteleave Holdings Limited) с претензией о том, что бизнесмен за счет средств "Норникеля
" финансировал в своих интересах разработку блокчейн-платформы "Атомайз" и программы "Цифровой инвестор", рассказал тогда РИА Новости представитель "Русала".
"Алюминиевая компания "Русал" добавила новые обоснования своих обвинений, выдвинутых против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии
и Уэльса
... Измененный иск поступил в лондонский суд 24 июля", - сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.
"Русал" дополнил заявление примерами того, как Потанин и его "соратники" (associate) якобы выводили средства за пределы группы "Норникеля", - указывает издание.
Отмечается, что речь в иске, в частности, идет о компании "Логистик-центр", которая предоставляет "Норникелю" услуги закупки, транспортировки и хранения товаров. Она учреждена в 2011 году и до 2017 года полностью принадлежала АО "Норильский комбинат", "дочке" "Норникеля".
Согласно газете, "Русал" считает стоимость продажи этого предприятия в 2017 году некорректной, а также полагает, что из-за включения "Логистик-центра" в соглашения в качестве "ненужного посредника" удлинились цепочки поставок и выросли затраты "Норникеля".
"В июне 2017 года, утверждает "Русал", "правая рука" Потанина Сергей Батехин, будучи членом правления "Норникеля", якобы распорядился продать "Логистик-центр" гендиректору этой компании Леониду Александрову за 84,1 миллиона рублей", - пишет газета.
Цена соответствует оценке "справедливой стоимости" "Логистик-центра", которую по заказу "соратников" Потанина в мае того же года сделал Институт оценки собственности и финансовой деятельности, добавляет "Русал" в иске.
"Русал" считает оценку некорректной: институт проигнорировал в своих расчетах размер выручки "Логистик-центра", в противном случае компания стоила бы в девять раз больше – 722,7 миллиона рублей", - указывает издание.
"Интеррос" Потанина владеет 37% акций ГМК "Норникель", "Эн+ груп" - мажоритарный акционер (56,88%) "Русала" - контролирует 26,39%, следует их данных сайта "Норникеля". В октябре позапрошлого года "Русал" обратился в Высокий суд Лондона
с обвинением в адрес Потанина в нарушении соглашения акционеров "Норникеля" от 2012 года. Указывалось, в частности, что под управлением Потанина ГМК потеряла ряд важных активов, что привело к убыткам для компании и ее акционеров.