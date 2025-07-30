https://ria.ru/20250730/posolstvo-2032287710.html

Никто из россиян в Японии не обращался в посольство из-за угрозы цунами

Никто из россиян в Японии не обращался в посольство из-за угрозы цунами - РИА Новости, 30.07.2025

Никто из россиян в Японии не обращался в посольство из-за угрозы цунами

Никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи пока не поступало, сообщили ИА Новости в посольстве в Токио в связи с объявленной в Японии угрозой... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:32:00+03:00

2025-07-30T09:32:00+03:00

2025-07-30T09:32:00+03:00

в мире

япония

токио

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи пока не поступало, сообщили ИА Новости в посольстве в Токио в связи с объявленной в Японии угрозой цунами после землетрясения магнитудой 8.7 на Камчатке. "Мы внимательно следим за развитием ситуации после объявления в Японии угрозы цунами. По имеющейся к этому часу информации, никто из российских граждан не пострадал. Обращений о помощи не поступало. Дипмиссия России держит ситуацию на контроле", - сообщил РИА Новости представитель посольства России в Токио. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 40-30 сантиметров. При канцелярии премьера Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.

https://ria.ru/20250730/tsunami--2032277310.html

япония

токио

камчатка

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в мире, япония, токио, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области