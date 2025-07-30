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Посол Палестины назвал позицию США по Ближнему Востоку неприемлемой
Посол Палестины назвал позицию США по Ближнему Востоку неприемлемой - РИА Новости, 30.07.2025
Посол Палестины назвал позицию США по Ближнему Востоку неприемлемой
Позиция США по урегулированию на Ближнем Востоке крайне неприемлема, она противоречит международному праву, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:43:00+03:00
2025-07-30T17:43:00+03:00
2025-07-30T17:43:00+03:00
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ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Позиция США по урегулированию на Ближнем Востоке крайне неприемлема, она противоречит международному праву, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Эта позиция вызывает глубокое разочарование. США продолжают оказывать Израилю безусловную поддержку - будь то поставки оружия, финансовая, дипломатическая или политическая помощь. Эта позиция крайне разочаровывает, она неприемлема, потому что она противоречит международному праву", - сказал посол. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Из-за июньской эскалации на Ближнем Востоке мероприятие было перенесено на 28-30 июля. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. США и Израиль отказались от участия в мероприятии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250730/glavy-2032324435.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, оон, хамас, палестина
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, ООН, ХАМАС, Палестина
Посол Палестины назвал позицию США по Ближнему Востоку неприемлемой
Посол Палестины Абдель Шафи: позиция США по Ближнему Востоку неприемлема