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Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов - РИА Новости, 30.07.2025
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12:18 30.07.2025 (обновлено: 12:19 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/posol-2032320250.html
Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов
Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов - РИА Новости, 30.07.2025
Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов
Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:18:00+03:00
2025-07-30T12:19:00+03:00
в мире
палестина
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майк хакаби
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. "Это было бы то же самое, что позволить нацистам получить победу во Второй мировой войне", - заявил Хакаби в интервью телеканалу Fox News. Хакаби также заявил, что если Франция и Британия хотят помочь палестинцам, то им следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа. Ранее Хакаби с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250730/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, франция, сша, майк хакаби, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон
В мире, Палестина, Франция, США, Майк Хакаби, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН
Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов

Посол США Хакаби сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
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"Это было бы то же самое, что позволить нацистам получить победу во Второй мировой войне", - заявил Хакаби в интервью телеканалу Fox News.
Хакаби также заявил, что если Франция и Британия хотят помочь палестинцам, то им следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа.
Ранее Хакаби с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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