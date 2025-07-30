https://ria.ru/20250730/posol-2032320250.html

Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов

Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов - РИА Новости, 30.07.2025

Посол США сравнил обещание Франции признать Палестину с победой нацистов

Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:18:00+03:00

2025-07-30T12:18:00+03:00

2025-07-30T12:19:00+03:00

в мире

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махмуд аббас

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби сравнил обещанное Францией признание Палестины с победой нацистов во Второй мировой войне. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. "Это было бы то же самое, что позволить нацистам получить победу во Второй мировой войне", - заявил Хакаби в интервью телеканалу Fox News. Хакаби также заявил, что если Франция и Британия хотят помочь палестинцам, то им следовало бы принимать их в качестве беженцев, а также участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа. Ранее Хакаби с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250730/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html

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в мире, палестина, франция, сша, майк хакаби, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон