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Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии - РИА Новости, 30.07.2025
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15:15 30.07.2025 (обновлено: 20:52 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html
Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии
Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:15:00+03:00
2025-07-30T20:52:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией".&quot;(Индия. — Прим. ред.) всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем&quot;, — утверждает Трамп в социальной сети TRUTH Social.По словам американского лидера, Нью-Дели с 1 августа будет платить пошлину в 25%, а также "штраф за вышеуказанные действия".Он добавил, что США на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html
https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html
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в мире, индия, нью-дели, дональд трамп
В мире, Индия, Нью-Дели, Дональд Трамп
Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии

Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на товары из Индии

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией".
«

"(Индия. — Прим. ред.) всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем", — утверждает Трамп в социальной сети TRUTH Social.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран
17 июля, 02:01
По словам американского лидера, Нью-Дели с 1 августа будет платить пошлину в 25%, а также "штраф за вышеуказанные действия".
Он добавил, что США на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС
27 июля, 20:35

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Эксперт: Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней
28 июля, 18:56
 
В миреИндияНью-ДелиДональд Трамп
 
 
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