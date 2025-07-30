https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html

Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии

Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:15:00+03:00

2025-07-30T15:15:00+03:00

2025-07-30T20:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией"."(Индия. — Прим. ред.) всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем", — утверждает Трамп в социальной сети TRUTH Social.По словам американского лидера, Нью-Дели с 1 августа будет платить пошлину в 25%, а также "штраф за вышеуказанные действия".Он добавил, что США на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

https://ria.ru/20250717/poshliny-2029594625.html

https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

https://ria.ru/20250728/politolog-2032013297.html

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в мире, индия, нью-дели, дональд трамп