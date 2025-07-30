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ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 30.07.2025 (обновлено: 16:22 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/port-2032388238.html
ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове
ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове
Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:09:00+03:00
2025-07-30T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир сальдо
николаевская область
россия
херсонская область
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал он в Telegram-канале.По силам противника ударили из РСЗО, он понес ощутимые потери, подчеркнул глава региона.Накануне Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на косе на четырех катерах.Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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николаевская область
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херсонская область
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир сальдо, николаевская область, россия, херсонская область , черное море
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Николаевская область, Россия, Херсонская область , Черное море
ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове

ВСУ понесли потери при ударе по порту в Очакове в Николаевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал он в Telegram-канале.
По силам противника ударили из РСЗО, он понес ощутимые потери, подчеркнул глава региона.
Накануне Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на косе на четырех катерах.
Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоНиколаевская областьРоссияХерсонская областьЧерное море
 
 
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