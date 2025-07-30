https://ria.ru/20250730/port-2032388238.html

ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове

ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове - РИА Новости, 30.07.2025

ВС России нанесли удар по украинскому порту в Очакове

Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:09:00+03:00

2025-07-30T15:09:00+03:00

2025-07-30T16:22:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли мощный удар по порту в Очакове в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу", — написал он в Telegram-канале.По силам противника ударили из РСЗО, он понес ощутимые потери, подчеркнул глава региона.Накануне Сальдо сообщил РИА Новости, что в ночь на 28 июля ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на косе на четырех катерах.Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находятся 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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