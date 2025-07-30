https://ria.ru/20250730/port-2032297719.html

Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно

Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно - РИА Новости, 30.07.2025

Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно

Морской порт Петропавловск-Камчатский работает штатно после землетрясения на Камчатке, но в Северо-Курильске угроза цунами сохраняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:20:00+03:00

2025-07-30T10:20:00+03:00

2025-07-30T10:20:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает штатно после землетрясения на Камчатке, но в Северо-Курильске угроза цунами сохраняется, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Как сообщалось, в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск не работает. Пострадавших среди сотрудников нет. Разрушения зданий нет. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

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Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-30T10:20 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области