https://ria.ru/20250730/port-2032297719.html
Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно
Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно - РИА Новости, 30.07.2025
Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно
Морской порт Петропавловск-Камчатский работает штатно после землетрясения на Камчатке, но в Северо-Курильске угроза цунами сохраняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:20:00+03:00
2025-07-30T10:20:00+03:00
2025-07-30T10:20:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает штатно после землетрясения на Камчатке, но в Северо-Курильске угроза цунами сохраняется, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Как сообщалось, в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Угроза цунами в Северо-Курильске сохраняется. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск не работает. Пострадавших среди сотрудников нет. Разрушения зданий нет. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T10:20
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Порт в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает штатно
Росморречфлот: порт Петропавловск-Камчатский после землетрясения работает штатно