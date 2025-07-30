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Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025
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13:54 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/peskov-2032354574.html
Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван
Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025
Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван
Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они не находились, но сейчас не приходится об этом говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:54:00+03:00
2025-07-30T13:54:00+03:00
кишинев
молдавия
евгения гуцул
гагаузия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они не находились, но сейчас не приходится об этом говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе на территории Российской Федерации, конечно же, с нашей точки зрения, должны быть обеспечены. Сейчас об этом говорить не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html
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кишинев, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, дмитрий песков, в мире
Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Гагаузия, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван

Песков: избирательные права молдаван должны уважаться везде

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они не находились, но сейчас не приходится об этом говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии
Вчера, 10:53
"Права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе на территории Российской Федерации, конечно же, с нашей точки зрения, должны быть обеспечены. Сейчас об этом говорить не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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КишиневМолдавияЕвгения ГуцулГагаузияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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