https://ria.ru/20250730/peskov-2032354574.html

Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван

Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван - РИА Новости, 30.07.2025

Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван

Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они не находились, но сейчас не приходится об этом говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:54:00+03:00

2025-07-30T13:54:00+03:00

2025-07-30T13:54:00+03:00

кишинев

молдавия

евгения гуцул

гагаузия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они не находились, но сейчас не приходится об этом говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе на территории Российской Федерации, конечно же, с нашей точки зрения, должны быть обеспечены. Сейчас об этом говорить не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

кишинев

молдавия

гагаузия

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кишинев, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, дмитрий песков, в мире