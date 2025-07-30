https://ria.ru/20250730/peskov-2032353728.html

В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США

В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США - РИА Новости, 30.07.2025

В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США

Космическое сотрудничество России и США "стоит особняком", это является позитивным фактором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:52:00+03:00

2025-07-30T13:52:00+03:00

2025-07-30T13:52:00+03:00

дмитрий песков

роскосмос

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космическое сотрудничество России и США "стоит особняком", это является позитивным фактором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США. “Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что, несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса”, - сказал Песков журналистам. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html

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дмитрий песков, роскосмос, наса, сша, россия, в мире