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В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США - РИА Новости, 30.07.2025
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13:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/peskov-2032353728.html
В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США
В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США
Космическое сотрудничество России и США "стоит особняком", это является позитивным фактором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:52:00+03:00
2025-07-30T13:52:00+03:00
дмитрий песков
роскосмос
наса
сша
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космическое сотрудничество России и США "стоит особняком", это является позитивным фактором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США. “Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что, несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса”, - сказал Песков журналистам. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html
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дмитрий песков, роскосмос, наса, сша, россия, в мире
Дмитрий Песков, Роскосмос, НАСА, США, Россия, В мире
В Кремле оценили космическое сотрудничество России и США

Песков: космическое сотрудничество России и США стоит особняком

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космическое сотрудничество России и США "стоит особняком", это является позитивным фактором, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США.
“Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что, несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса”, - сказал Песков журналистам.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
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