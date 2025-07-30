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В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
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13:50 30.07.2025 (обновлено: 14:54 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/peskov-2032353347.html
В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
Российская экономика за годы нахождения под санкциями выработала к ним иммунитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:50:00+03:00
2025-07-30T14:54:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
экономика
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская экономика за годы нахождения под санкциями выработала к ним иммунитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры. "Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке к введению новых ограничений.Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
https://ria.ru/20250730/kitay-2032312317.html
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Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Экономика, Специальная военная операция на Украине, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Энергетика, Введение Трампом пошлин на импорт
В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа

Песков отреагировал на ультиматум Трампа словами об иммунитете к санкциям

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Москва-Сити
Вид на Кремль и Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль и Москва-Сити. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская экономика за годы нахождения под санкциями выработала к ним иммунитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести новые ограничительные меры.
«
"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет", — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке к введению новых ограничений.
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Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковЭкономикаВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЭнергетикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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