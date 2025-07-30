https://ria.ru/20250730/peskov-2032352954.html

В Кремле ответили на вопрос о наградах для проявивших себя в ЧС на Камчатке

В Кремле ответили на вопрос о наградах для проявивших себя в ЧС на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о наградах для проявивших себя в ЧС на Камчатке

Кремлю пока не известно о планах представить к государственным наградам тех, кто особо проявил себя в чрезвычайной ситуации на Камчатке, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:49:00+03:00

2025-07-30T13:49:00+03:00

2025-07-30T14:05:00+03:00

россия

камчатка

дмитрий песков

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кремлю пока не известно о планах представить к государственным наградам тех, кто особо проявил себя в чрезвычайной ситуации на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мне неизвестно, будет ли это сделано, пока об этом речи еще не шло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли представить к госнаградам тех, кто особо проявил себя в ходе ЧС.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина.В соседней Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

россия

камчатка

сахалинская область

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T13:49 true PT4M16S

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россия, камчатка, дмитрий песков, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия