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В Кремле указали на важность диалога с США по космосу - РИА Новости, 30.07.2025
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13:47 30.07.2025 (обновлено: 13:50 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/peskov-2032352409.html
В Кремле указали на важность диалога с США по космосу
В Кремле указали на важность диалога с США по космосу - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле указали на важность диалога с США по космосу
Сохранение диалога между Москвой и Вашингтоном по космосу чрезвычайно важно, но не следует преувеличивать его влияние на весь комплекс отношений, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:47:00+03:00
2025-07-30T13:50:00+03:00
сша
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сохранение диалога между Москвой и Вашингтоном по космосу чрезвычайно важно, но не следует преувеличивать его влияние на весь комплекс отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США."Подобные контакты очень важны. Не следует, наверное, преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений, но в то же время сохранение диалогов хотя бы в таких важных областях, это тоже чрезвычайно важно", - сказал Песков журналистам.Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
https://ria.ru/20250730/nasa-2032262042.html
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, роскосмос, наса, космос, космос - риа наука
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Роскосмос, НАСА, Космос, Космос - РИА Наука
В Кремле указали на важность диалога с США по космосу

Песков назвал сохранение диалога с США по космосу чрезвычайно важным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сохранение диалога между Москвой и Вашингтоном по космосу чрезвычайно важно, но не следует преувеличивать его влияние на весь комплекс отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США.
"Подобные контакты очень важны. Не следует, наверное, преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений, но в то же время сохранение диалогов хотя бы в таких важных областях, это тоже чрезвычайно важно", - сказал Песков журналистам.
Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, а также встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит россиянин Олег Платонов.
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